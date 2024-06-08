"حزب الله": قصفنا مبنى يستخدمه جنود العدو بمستعمرة كفريوفال ومقر قيادة كتيبة السهل بثكنة بيت هلل

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ​الخيام​، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت، مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة ‏الصّاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "ردًّا على الاعتداء الأخير على بلدتَي ​مركبا​ و​عيترون​، قصف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم أيضًا مقرّ قيادة كتيبة السّهل في ثكنة بيت هلل، براجمة من ‏صواريخ فلق 2".