"حزب الله": قصفنا مبنى يستخدمه جنود العدو بمستعمرة كفريوفال ومقر قيادة كتيبة السهل بثكنة بيت هلل

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت، مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصّاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "ردًّا على الاعتداء الأخير على بلدتَي مركبا وعيترون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم أيضًا مقرّ قيادة كتيبة السّهل في ثكنة بيت هلل، براجمة من صواريخ فلق 2".
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