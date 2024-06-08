نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ردًّا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأكيده أنّ "علينا النّظر بمسؤوليّة إلى ما هو الصّحيح، وكيفيّة الاستمرار فيه".
وكان قد أكّد نتانياهو، في تصريح، أنّ "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، ويجب أن نبقى متّحدين في مواجهة المهام الكبرى الّتي تنتظرنا"، وناشد غانتس، قائلًا: "لا تترك حكومة الطّوارئ، لا تتخلّى عن الوحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس ردا على نتانياهو بعد مناشدته عدم ترك الحكومة: علينا النظر بمسؤولية لما هو صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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