غانتس ردا على نتانياهو بعد مناشدته عدم ترك الحكومة: علينا النظر بمسؤولية لما هو صحيح

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، ردًّا على رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، تأكيده أنّ "علينا النّظر بمسؤوليّة إلى ما هو الصّحيح، وكيفيّة الاستمرار فيه".

وكان قد أكّد نتانياهو، في تصريح، أنّ "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، ويجب أن نبقى متّحدين في مواجهة المهام الكبرى الّتي تنتظرنا"، وناشد غانتس، قائلًا: "لا تترك حكومة الطّوارئ، لا تتخلّى عن الوحدة".