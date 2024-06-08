الرئيس الكولومبي: سنوقف صادراتنا من الفحم لإسرائيل إلى أن توقف الإبادة الجماعية

أعلن الرّئيس الكولومبي ​غوستافو بيترو​ (Gustavo Petro)، "أنّنا سنوقف صادراتنا من ​الفحم​ إلى ​إسرائيل​، إلى أن توقف الإبادة الجماعيّة".

من جهتها، أوضحت وزارة التّجارة والصّناعة الكولومبيّة في مرسوم، أنّ وقف تصدير الفحم سيسري "حتّى الاحترام التّام للتّدابير الموقّتة الّتي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في إطار عمليّة تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ الإجراء سينفَّذ بعد خمسة أيّام من نشره في الجريدة الرّسميّة، ولن يشمل السّلع الّتي سبق أن حصلت على إذن بتصديرها.

وكان بيترو قد أعلن في أيّار الماضي، قطع العلاقات الدّبلوماسيّة بين بلاده وإسرائيل، واصفًا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنّها "ترتكب إبادة" بحقّ الفلسطينيّين. كذلك أوقف عمليّات شراء الأسلحة الإسرائيليّة الصّنع، علمًا أنّ إسرائيل تشكّل أحد أبرز مصادر التّسليح لقوّات الأمن الكولومبيّة.