أبو عبيدة: عملية العدو في النصيرات هي جريمة حرب مركّبة وستشكل خطرًا كبيرًا على أسراه

أكّد النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أنّ "ما نفّذه العدو الصّهيوني في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، هو جريمة حرب مركّبة، وأوّل من تضرّر بها هم أسراه".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "العدو تمكّن عبر ارتكاب مجازر مروّعة من تحرير بعض أسراه، لكنّه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العمليّة"، مشدّدًا على أنّ "العمليّة ستشكّل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليّين من النصيرات"، وسط قطاع غزة، بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة، أدّى إلى سقوط 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال.
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