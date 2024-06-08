دول أعلنت رسميا يوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بعض الدول أن عيد الأضحى المبارك لهذا العام الهجري 1445 سيصادف يوم الاثنين 17 يونيو الجاري بعد أن تعذرت رؤية الهلال يوم الخميس.

وقال مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، إن عيد الأضحى سيكون "يوم الاثنين 17 يونيو في كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي والهند وسلطنة عمان".

وفي المغرب، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن "فاتح ذي الحجة هو يوم السبت 8 يونيو 2024م، وسيكون عيد الأضحى المبارك في يوم الاثنين 17 يونيو 2024م".

في موريتانيا، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة أن يوم السبت هو فاتح ذي الحجة من العام الهجري 1445.

وأضافت اللجنة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن "عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هجريا، الموافق 17 يونيو 2024".

أما بنغلادس، فأعلنت "عدم ثبوت رؤية الهلال الجمعة 07 يونيو 2024م بسبب الجو الغائم كليا. وعليه، أعلنت أن السبت هو المتمم، وأن يوم الأحد 09 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 18 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وعليه، ستحتفل الدول بعيد الأضحى هذا العام في ثلاثة أيام مختلفة.