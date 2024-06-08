الألمان يتظاهرون ضد اليمين المتطرف قبيل انتخابات أوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في ألمانيا، اليوم السبت، عشية انتخابات البرلمان الأوروبي تنديدا باليمين المتطرف ودفاعا عن الديمقراطية في صناديق الاقتراع.

في العاصمة برلين، ضم تجمع أمام عمود النصر حوالى 30 ألف متظاهر، وفقًا لتحالف "كامباكت" أحد منظمي التجمع إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني وجمعيات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن البيئة.

ورفع المتظاهرون شعارات "ألمانيا متنوعة!"، و"أوقفوا الكراهية"، و"فلتسقط العنصرية".

وقال طارق العوس من جمعية "برو أزيل" للدفاع عن حقوق اللاجئين، متحدثا من على منصة، "لا توجد طريقة أفضل من التصويت غداً للدفاع عن الديمقراطية".

كذلك لبّى آلاف الأشخاص الدعوة إلى التظاهر ضد اليمين المتطرف في كل من مدن شتوتغارت، ولايبزيغ، ودريسدن، وميونيخ وفرانكفورت.

ويأمل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في تحقيق أفضل أداء له في الانتخابات، غدا الأحد.

وفي العام 2019، حصلت قائمته على نحو 11 بالمئة من الأصوات.

وسيحصل هذا الحزب المناهض للهجرة والمنتقد للاتحاد الأوروبي، بحسب أحدث استطلاعات الرأي، على نحو 15 بالمئة من الأصوات ليحتل المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر حليفه في الائتلاف الحكومي.

وأبطأت قضايا عدة في الأشهر الأخيرة تقدّم حزب "البديل من أجل ألمانيا". واستبعد رئيس لائحته ماكسيميليان كراه من الانتخابات بعدما اتهم أحد معاونيه بالتجسس لصالح دولة أجنبية.