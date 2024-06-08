توزيع 437 سلة غذائية في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 437 سلة غذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 3.059 فردًا بواقع 437 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.