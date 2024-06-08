وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 437 سلة غذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 3.059 فردًا بواقع 437 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 437 سلة غذائية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.