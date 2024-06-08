جنوب السودان|7 قتلى و10 جرحى في أعمال العنف في شرق دوك تويك

ياسر رشاد - القاهرة - قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بعد أن هاجم مهاجمون مسلحون مشتبه بهم من مقاطعة تويك إيست جزيرة في مقاطعة دوك ليلة السبت، حسبما قال مسؤول محلي.

هجوم مسلح في جنوب السودان

وأكد مفوض مقاطعة دوك جون شاتيم لراديو تمازج الحادث، ودعا إلى ضبط النفس، و التحقيق جار للكشف عن دوافع الهجوم وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

هاجم الناس من شرق تويك المدنيين في منطقة صغيرة تسمى لانغ، قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا 10 آخرين.

ونقل المصابون إلى المستشفى، بينما دفن القتلى في لانغ".

وفي الوقت نفسه ، اعترف مفوض مقاطعة تويك إيست جاكوب تشول بالحادث ، مشيرا إلى أنه في حين أن أسبابه لا تزال غير واضحة ، فإن السلطات ملتزمة بإجراء تحقيق شامل.

"أنا على علم بالحادث، لا أعرف السبب لأنني لم أكن من بين المهاجمين، أقول لمجتمعي تويك ودوك بأكمله أن يظلوا هادئين على الرغم من مرارتهم".

وشدد على أهمية السماح للقانون بأن يأخذ مجراه.

وقد أثار الحادث توترات في المنطقة، لا سيما بالنظر إلى وفاة دينغ داو، المصارع الشهير، المعروف أيضا باسم دينغ مورادونغ، الذي قتل في ظروف غامضة تورط فيها أفراد مسلحون مشتبه بهم من مقاطعة دوك.

قالت شرطة ولاية أعالى النيل بجنوب السودان، إن هدوءا نسبيا، عاد إلى مدينة ملكال، بعد أحداث العنف القبلي التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة ملكال أعمال عنف قبلي، قتل من خلاله 9 أشخاص وجرح سبعة آخرين.

وأوضح اللواء شول أتيم، مدير شرطة الولاية، في مقابلة مع راديو تمازج مساء "الإثنين"، أن الهدوء عادت إلى المدينة، وتم فتح الأسواق وأصبحت حركة الناس عادية.

وقال إن حكومة الولاية بدأت التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى توتر الأمنية داخل مدينة ملكال ومقر بعثة الأمم المتحدة لحماية المدنيين، التي أدت إلى قتلى وجرحى.

وقال إن الخلافات القبلية فأقمت الأزمة، مبينا أنهم استعانوا بقوة عسكرية من خارج مدينة ملكال لتعزيز الأمن، ومنع اتساع دائرة الانفلات الأمني.

وقالت الشرطة، إن وفدا حكوميا تعرض للاعتداء ورميهم بالحجارة، في أثناء تشيع جثمان إحدى ضحايا أعمال العنف.