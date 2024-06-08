فتح: مجزرة مخيم النصيرات وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال وداعميها

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين من النساء والأطفال في مخيم النصيرات ، اليوم السبت، تعد وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال الإرهابية وداعميها والمتواطئين معها في عدوانها الهمجي على شعبنا.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال تتوازى مع هجمة الاحتلال وميليشات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

وأضافت فتح ان هذه المجزرة هي إعلان سافر من دولة الاحتلال عن تحللها من أبسط المعاني الإنسانية، وتنصلها من القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكدت فتح ان هذه الجرائم والمجازر لن تزيد شعبنا إلا صموداً وإصراراً على دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس