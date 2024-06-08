قيادي في حماس: العدو يحاول إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنه من جديد تتجسد نازية الاحتلال الإرهابي المجرم بإعدامه مئات الأطفال والنساء، خلال محاولته تحرير بعض أسراه، ويحاول العدو جاهدًا إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير أسراه.

وأضاف في بيان عبر حسابه: رغم زعم الاحتلال بتدمير كل كتائب حماس في غزة، فهو لم يتمكن من تحرير أسراه إلا عبر عملية صعبة ومعقدة وتحت كثافة نارية هائلة، بعد ثمانية أشهر من بدء الحرب، مواجهًا مقاومة شرسة، دفَّعته أثماناً باهظة، وهو ما يتناقض مع مزاعمه.

وأكد أن المقاومة لا زالت في قلب المعركة وفي جعبتها الكثير، والمعركة كر وفر، وفي الوقت الذي يعلن الاحتلال عن تحرير أربعة أسرى، بعد ثمانية أشهر من الحرب، فهذا دليل فشل استراتيجي على صعيد تحقيق أهدافه المعلنة.

وأشار إلى أن كتائب القسام لا زالت تزيد من غلتها من أسرى العدو، وخير دليل على ذلك ما حدث في العملية النوعية في جباليا نهاية الشهر الماضي، ويحاول العدو جاهدًا إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير أسراه، لكن القول الفصل دائمًا هو ما تقوله المقاومة، وهذه العملية لن تغيّر من الثمن النهائي الذي سيدفعه الاحتلال مرغمًا.