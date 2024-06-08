وزير الخارجية النرويجي يدعو اطراف النزاع في جنوب السودان لانهاء الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إلى حل سريع للصراع والانقسامات السياسية في جنوب السودان.

الصراع في جنوب السودان

وأدلى بهذه التصريحات حيث أكد دعم بلاده لعملية السلام في جنوب السودان ، بقيادة الكيني لازاروس سومبيو.

قال بارث"أريد أن أؤكد على جزء أساسي للغاية مما أفهمه. آمل أن أكون على علم صحيح بأن هذا ليس اجتماعا للتوصل إلى اتفاق جديد. لديك اتفاق وهو اتفاق 2018" .

وأضاف: "يتعلق الأمر بكيفية تنفيذه ، وتحديد الخطأ الذي حدث ، وما الذي يمكنك القيام به بشكل أفضل ، وكيفية تنفيذ ما اتفقتم عليه جميعا".

وأشار إيدي إلى أن محادثات السلام في نيروبي ضيقت نطاقها لكنها أوضحت ما يجب على المندوبين القيام به.

ويستمر الخلاف على القيادة في جنوب السودان منذ سنوات، على الرغم من اتفاقات السلام الموقعة.

في 9 مايو، كانت محادثات السلام الجديدة مقلدة في نيروبي، كينيا، بين حكومة جنوب السودان والجماعات الرافضة.

كما توسط زعيم المحادثات سومبيو في اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 ، والتي منحت جنوب السودان حكما ذاتيا وأدت لاحقا إلى استفتاء على الاستقلال في عام 2011.

في ديسمبر 2023 ، طلب رئيس جنوب السودان سلفا كير من نظيره الكيني ويليام روتو تولي الوساطة من مجتمع سانت إيجيديو في روما ، واشتكى من أن المحادثات استغرقت وقتا طويلا في أيدي روما دون حل.

قال الوزير النرويجي أثناء مخاطبته مندوبي السلام في نيروبي:"أنت بحاجة إلى حل مشاكلك في المنزل ، سنكون معك. لكن المفتاح هو الحكم، والمفتاح هو احترام سيادة القانون، والمفتاح هو حقوق الإنسان التي ينبغي تطبيقها عالميا على جميع الناس".

"عليك أن ترتب منزلك ، وعليك أن تلتقي معا لذا، عليك أن تجد الحلول الرئيسية التي يتوقعها شعب جنوب السودان منك".

وحضر الاجتماع وفد الحكومة ومندوبو المعارضة وأصحاب المصلحة والوسطاء والمراقبون الكينيون.

ووفقا للوزير النرويجي، فإن النمو والازدهار وتقاسم عائدات النفط وإدارة اقتصاد جنوب السودان سيأتي بمجرد الاستقرار والحكم الرشيد.

أصدر رئيس الشرطة هذا التحذير عندما ترأس مرور 1400 ضابط في ميدان الحرية في توريت، وكان الضباط يخضعون للتدريب منذ يونيو من العام الماضي.

الفساد في جنوب السودان

مارول بيار، الشرطة من الفساد وتفضيل المجرمين على أساس العلاقات والعرق.

وقال الجنرال بيار إن بعض ضباط الشرطة متورطون في الفساد وتلاعبوا في التحقيقات الجنائية، محذرا من أنه سيتم استبدال هؤلاء الأفراد على الفور، رأيت من الجريدة هنا 14 خريجًا بدرجة البكالوريوس.

واضاف الجنرال بيار: "يتم ترقية الـ 14 على الفور إلى ضباط صف، ويتم ترقية الـ 22 من حاملي دبلوم الدبلوم إلى رقيب تقني، وإذا كانت هناك دورة، فسوف أفكر فيهم".