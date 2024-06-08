استعدادات خاصة.. 40 صورة ترصد توفير المراوح بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن توفير المراوح بلجان الثانوية العامة للطلاب في إطار التخفيف عليهم بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وأضافت "تعليم الجيزة"، بحسب بيانها، السبت، أن المراوح تعمل بكفاءة عالية.

وأشارت "المديرية"، إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق؛ لاستقبال طلبة وطلاب الثانوية العامة بتعليم الجيزة، من خلال نظافة وتعقيم وتطهير وتهوية اللجان، وصيانة المراوح، والتأكد من كفاءتها.

وفي نفس الإطار، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدد من التوجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، كما يلي:

- ضرورة تنظيف وتعقيم اللجان ودورات المياه على أعلى مستوى.

- اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

- تجهيز غرف العزل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الزائرة الصحية حفاظًا على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة.

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