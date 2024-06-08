اخبار العالم

شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ18 عامًا بعد استدراجها لمنزله.. والمحكمة تعاقبه

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لشاب، لاستدراجه فتاة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وتعدى عليها جنسيا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22681 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2654 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى ح م"، 25 سنة، طالب، مقيم منشية عبد المنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة، فى يوم 18 / 5 / 2023، خطف بالتحايل المجنى عليها "فاطمة م ص" التى لم يبلغ عمرها 18 سنة، بأن استدرجها إلى مسكنه مستغلاً صغر وحداثة سنها وسهولة إغوائها.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، واقع المجني عليها "فاطمة م ص"، والتى لم تبلغ من العمر الـ18 عاما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا