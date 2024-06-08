شرطة الاحتلال تعتقل 3 أشخاص في حيفا خلال تظاهرة تندد بمجزرة النصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة أشخاص خلال مظاهرة في حيفا شمال غربي القدس خرجت رفضا لمجزرة النصيرات بوسط غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وفي وقت سابق اليوم، اعتدت شرطة الاحتلال على متظاهرين في مدينة حيفا خلال وقفة احتجاج تندد بالمجازر في قطاع غزة.

وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بتل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة