مسؤولة أممية: إسرائيل استخدمت الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين بغزة وتجويعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عبّرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم السبت، عن ارتياحها لتحرير 4 أسرى، مؤكدة أنه لم يكن ينبغي أن يتم ذلك مقابل قتل 200 فلسطيني بينهم أطفال.

وأكدت ألبانيزي أن إسرائيل استخدمت الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين في غزة وتجويعهم، موضحة أن جيش الاحتلال استخدم شاحنة مساعدات كغطاء خلال عمليته لتحرير الأسرى.

وأشارت ألبانيزي إلى أنه كان من الممكن أن تحرر إسرائيل جميع الأسرى أحياء منذ 8 أشهر لكنها رفضت من أجل تدمير غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.