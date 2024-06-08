جيش الاحتلال ينفي استخدام شاحنة مساعدات في عملية النصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال لم تدخل إلى مخيم النصيرات بوسط غزة، عبر سيارة مساعدات ولم تستخدم الرصيف الأمريكي العائم بأي شكل من الأشكال.

فيما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية التي استعادت الأسرى الإسرائيليين الـ4 في غزة، دخلت النصيرات بشاحنة مساعدات كانت تحمل أثاثا للنازحين يقودها جندي بملابس مدنية.

بدورها، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، أن جيش الاحتلال استخدم شاحنة مساعدات كغطاء خلال عمليته لتحرير الأسرى.

وأوضح المكتب الإعلامي للجان فصائل المقاومة في فلسطين، أن مجزرة النصيرات تكشف مشاركة القوات الأمريكية المتمركزة بالرصيف العائم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، مشددين على أن مشاركة القوات الأمريكية بمجرزة النصيرات تجعل الرصيف العائم والمتواجدين فيه هدفا مشروعا للمقاومة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.