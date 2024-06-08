مقربون من جانتس: انسحابه من الحكومة سيحدث خلال الأيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مقربين من الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم السبت، إن الانسحاب من الحكومة سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد مقربون من جانتس لهيئة البث الإسرائيلية، أن انتقاداته ستفضي إلى الاستقالة إذا لم تتغير توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحين أنه رغم الأخبار الجيدة إلا أن التوجهات لم تتغير و"لا نريد نجاحا موضعيا".

وناشد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس بـ "ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن جانتس في رده على نتنياهو، إن "علينا النظر بمسؤولية إلى ما هو الصحيح وكيف يمكن المتابعة".

وكان من المقرر أن يلقي جانتس مساء اليوم، كلمة يعلن فيها استقالته من حكومة الحرب، بعد أن أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو الجاري للتوصل إلى استراتيجية بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.

لكن جانتس أرجأ إعلان تأجيل المؤتمر الصحفي، بسبب عملية تحرير الأسرى التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمخيم النصيرات.

وبالرغم من ذلك، فإن استقالة جانتس لن تسبب تأثير فوري على الائتلاف الحاكم في إسرائيل والذي يسيطر على 64 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، غير أنه من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على دعم كتلة الوسط لنتيناهو، والتي ساعدت في توفير الدعم للحكومة داخليا وخارجيا.