شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر يصدر قرارات تنظيمية جديدة حول إعادة تشكيل مكاتبه وهيئاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارات تنظيمية جديدة، رقم 33 لسنة 2024، بإيقاف كافة المناصب من نواب ومساعدين رئيس الحزب وهيئة المكتب السياسي والتنفيذي، عن مباشرة أعمالهم، وذلك لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار، تجديد الثقة لكل من، اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، والمهندس أحمد حلمي نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، والدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة.

ووفقا لبيان الحزب، يُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.