شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القمة المصرية الأذربيجانية تعكس تنامي دور مصر الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأذربيجاني، تأتى فى توقيت مهم لتعكس دور مصر الإقليمى والتحرك مع كافة البلاد والدول من أجل حشد الدعم العالى لصالح دعوة مصر لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف أباظة، أن اللقاء أيضا يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر أذربيجان، حيث تعد من الدول المهمة والغنية بالعديد من الموارد إضافة كسوق مهم وجديد من أجل دعم العلاقات الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العلاقات مع أذربيجان لها أبعاد سياسية فى إطار تحركات الرئيس للدعم السياسى العالمى للقضية الفلسطينية وحشد الرأى العام الدولى، حيث شدد الرئيس السيسى خلال اللقاءات على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والتزام مصر التاريخى وبقضايا الأمة العربية وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها.

وأشار إلى أن مصر تدعو للسلام والاستقرار فى المنطقة، وضرورة السعى لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أباظة أن الرئيس السيسى يستغل كافة المحافل الدولية ولقاءاته المستمرة مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية وعرض رؤية مصر بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين ووقف إطلاق النار وهو ما أدى لنجاح كبير عالميا أدى لإعلان الكثير من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد النائب أن الرئيس السيسى يسعى أيضا للتحرك فى كل دول العالم لفتح أسواق جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وجذب الاستثمار، وأن الرئيس فى كافة تحركاته هدفه المواطن المصرى وتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية من مصادر متعددة.