قتيلان وجرحى في انفجار شرق سوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى جراء انفجار سيارة دفع رباعي للميليشيات قرب المركز الثقافي الإيراني بدير الزور في شرق سوريا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى جراء انفجار سيارة دفع رباعي للميليشيات قرب المركز الثقافي الإيراني بدير الزور في شرق سوريا. وقال «وقع انفجار في مدينة دير الزور ناجم عن سيارة دفع رباعي ملغمة بمواد متفجرة، في حي القصور بمحيط منطقة جامع الفتح، قرب المركز الثقافي الإيراني». وأشار إلى أن السيارة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا يستقلانها، إضافة إلى وقوع جرحى، لافتا إلى فرض قوات النظام والميليشيات طوقا أمنيا حول موقع التفجير.

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