شكرا لقرائتكم خبر البحرين تقترب من استئناف علاقتها مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيراني لشؤون السياسة محمد جمشيدي حرص البحرين على إقامة علاقات سياسية مع بلاده.

وقال إن البحرين أرسلت بشکل مباشر هذه الرسالة التي مفادها أنها تريد استئناف العلاقات مع إيران، مشيرا إلى أن ملك البحرين أعلن عن هذا الطلب خلال لقائه المسؤولين الروس، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأكد الملك البحريني عيسى بن حمد للرئيس الروسي، خلال زيارته لموسكو أخيرا أنه ليس لدى البحرين مشاكل تذكر مع إيران، معتبرا أنه ليس هناك سبب لتأجيل عودة العلاقات معها.