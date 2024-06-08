شكرا لقرائتكم خبر مجزرة النورة تخلف 104 قتلى في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ساعات من «مجزرة النورة» التي وقعت بولاية الجزيرة في وسط السودان، والتي خلفت 104 قتلى، حذر عاملون في منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، من أن العنف المروع وخطر المجاعة يطاردان الشعب السوداني في ظل المعارك التي تدور وتتسبب في آلاف الوفيات.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس «بشدة» الهجوم الذي تورطت فيه قوات الدعم السريع، وحذر من استمرار المعاناة الهائلة التي يعاني منها السكان في السودان نتيجة لأعمال العنف.

وأشار إلى أن الوقت حان لجميع الأطراف لإسكات بنادقهم في جميع أنحاء السودان، والالتزام بالطريق نحو السلام المستدام للشعب السوداني.

وبحسب لجنة المقاومة بولاية الجزيرة، وهي واحدة من مجموعات عدة في أنحاء السودان اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، فإن هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة راح ضحيته ما يزيد على 104 من الشهداء وفق تواصل أولي مع أهالي القرية.

وأدت الحرب التي اندلعت في السودان، منتصف أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي» إلى مقتل الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة، لكن حصيلة قتلى الحرب لا تزال غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى «150 ألفا» وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو.

وسلط رئيس بعثة وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، محمد رفعت، الضوء في مؤتمر صحفي في جنيف من بورتسودان على التقارير المروعة عن الهجمات العنيفة والإصابات في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، وقال «إن 35 طفلا على الأقل كانوا بين القتلى، وهو ما أدانته المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، كاثرين راسل».

وقالت في بيان «إن هذا تذكير قاتم لكيفية دفع أطفال السودان ثمن العنف الوحشي»، وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي قتل وجرح آلاف الأطفال، وتم تجنيد بعضهم واختطافهم واغتصابهم، وتعرضوا لعدة أشكال من العنف الجنسي»، ناهيك عن إجبار أكثر من خمسة ملايين طفل على ترك منازلهم».

من جانبه أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن «الصدمة العميقة» حيال التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وحشية للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان.

أرقام صادمة: