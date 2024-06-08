ميليشيات الحوثي تخطف موظفين أممين وتبتز العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات طالت صفوف موظفي منظمات الأمم المتحدة، العاملة في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثي، في خطوة تصعيدية تستهدف ابتزاز العالم.

وأكدت الأمم المتحدة، أن 11 من موظفيها «محتجزون» لدى الحوثيين في اليمن، مطالبة بالإفراج «غير المشروط» عنهم. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لصحفيين في نيويورك، «يمكنني أن أؤكد لكم أن الحوثيين أوقفوا 11 موظفا محليا يعملون في اليمن».

وأضاف، بأن الموظفين هم: امرأتان، و9 رجال، احتجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات (حجة، الحديدة، صعدة، صنعاء).

وأوضح أن 6 منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والـ5 الآخرين لـ5 وكالات مختلفة: (اليونسكو، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن).

في حين أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن الحوثيين قاموا الخميس بـ»مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة»، في 4 مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، و8 عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

ودانت الحكومة اليمنية إقدام ميليشيات الحوثي على شن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحملة الحوثية شملت مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

واكد أن هذه الأعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتساهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة في التعامل مع ميليشيات الحوثي.

وفي السياق، نشر مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، الصحفي فارس الحميري، في تدوينة على منصة “إكس” أسماء الموظفين المعتقلين والجهات التي يعملون لها، مشيرا إلى أن 6 من المعتقلين يعملون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

من جهته، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، أن حملة الخطف الحوثية بدأت من الخميس الماضي في 5 مدن يمنية هي: صنعاء، الحديدة، صعدة، إب، حجة، وما تزال مستمرة. موضحا أن «هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية»، مؤكدا أن 52 موظفا أمميا وفي وكالات دولية، بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من ميليشيات الحوثي، ولفت إلى أنه ضمن المختطفين 18 موظفا أمميا، بينهم 6 سابقون، و2 يعملان في مكتب المبعوث الأممي.

وكشف أن المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، سارة الفائق، خطفت أيضا مع زوجها وأطفالها، مشددا على ضرورة نقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن، عادا أنها «مسألة غير قابلة للنقاش».

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