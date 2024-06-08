شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لن نتدخل في قرارات النائب العام اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني أن نجيب ميقاتي لم يتدخل على الإطلاق في أي أمر يخص مضمون القرارات التي اتخذها النائب العام، والتي أدت إلى كف أيدي القاضية غادة عون.

وقال في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، إن ذلك جاء ردا على التعليقات التي أعقبت الكتاب الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزارات والإدارات العامة كافة، للتقيد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار.

وأوضح أن رئيس الحكومة هو المخول دستوريا وقانونيا بإصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والإدارات كافة، وأضاف أن ميقاتي بحكم هذه الصلاحية تلقى مراسلة خطية من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، يطلب فيها تعميم الكتاب الذي أصدره على الإدارات والوزارات.