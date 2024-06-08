شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تعتمد نظام الكفيل وتقلق دول الجوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت ليبيا قلق دول الجوار في مصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر، بعدما قررت تبني نظام الكفيل لقبول المهاجرين الجدد، وفرض غرامات وضرائب على المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها.

وعبر عشرات الآلاف من العمالة القادمة من الدول المجاورة قلقهم على وضعهم وطالبوا بالتدخل لحل المشاكل العالقة.

وفي إطار جو التهدئة التي تبذلها ليبيا لطمأنة دول الجوار، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ‏عبدالحميد الدبيبة اتصالا أمس بالرئيس التونسي قيس سعيد، وجرى تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات ‏لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة ‏التجارية بين البلدين.

ويواجه المغاربة على وجه الخصوص مأزقا آخر، ويرون أن الحكومة الليبية لم تراع وضعهم الخاص والاستثنائي، بالنظر لكون القنصلية المغربية المكلفة بتجديد وثائقهم ظلت مقفلة لعشر سنوات رغم أن الرباط احتضنت المفاوضات بين أطراف النزاع الليبية ولديها علاقات جيدة سواء مع الشرق أو الغرب.