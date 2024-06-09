القبض على عنصر داعشي في المانيا تقدم للعمل بالامن قبل انطلاق اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سلطة مكافحة الشغب بالبوليس الالماني مساء السبت انه قد تم القاء القبض على عنصر ارهابي داعشي تقدم للعمل ضمن قوات الامن المخصصة لتأمين مباريات بطولة كأس اوربا التي ستفتتح مبارياتها في المانيا يوم 14 يونيو المقبل .

وقالت الشرطة الالمانية في بيان لها ان تم الشك في احد العناصر التي تقدمت للعمل ضمن قوات الامن في بطولة اوربا القادمة وتم تسميته بأسم سفيان وكان من المفترض ان يعمل كفرد امن في الحراسات خارج الملاعب وخلال مراجعة الطلب تم معرفة ارتباطه بالجماعات الاسلامية المسلحة المتشددة وتم القاء القبض عليه في مدينة كولون الالمانية .

وقالت الشرطة الالمانية : انه تم القبض على سفيان ومعه كل من والدته و اخته و مبلغ 2500 يورو و تم التأكد من سفره الشهر الماضي الى مدينة أسطنبول التركية . وتم اكتشاف تقدمه لعدة وظائف ضمن فعاليات ستقام في المانيا خلال الاشهر القادمة من بينها سباق مدينة نورمبيرج لسباقات الموتوسيكلات و مهرجان موسيقي في نورمبيرج ايضا .

وبعد القبض على سفيان اكدت الشرطة الالمانية انه سيتم تحليل بيانات الهاتف الذي وجد بحوزته الى جانب مجموعة اخرى من الاوراق الهامة كما سيتم فحص حساباته البنكية و تعاملاته المالية على شبكة الانترنت