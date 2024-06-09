"لم يحتجزونا في أنفاق".. الأسيرة المحررة اليوم: أُصبت بقصف إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن الأسيرة نوعا أرجماني التي أجليت من النصيرات بوسط غزة، قالت إنها أصيبت في قصف إسرائيلي بمكان احتجازها.

وأوضحت الأسيرة، أنها أثناء فترة الأسر تنقلت بين عدة شقق ولم يتم احتجازها داخل أنفاق إطلاقا.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، تحرير 4 أسرى إسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة بغزة.

وقال أدرعي: "كشف النقاب أنه في عملية مركبة لجيش الاحتلال والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة أسرى إسرائيليين هم نوعا أرجماني (25)، ألموج مائير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم أسرهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".

وأوضح أدرعي أنه "تم تحرير الأسرى من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات"، مؤكدا أن "وضع الأسرى الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير".

وشدد أدرعي في تغريدته على أن قوات جيش الاحتلال "ستواصل قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة الأسرى".