مسؤول إسرائيلي: حماس تريد ضمانات إسرائيلية ودولية لوقف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن حركة حماس تريد ضمانات إسرائيلية ودولية لوقف الحرب، مؤكدا أن تحرير 4 أسرى لن يغير شيئا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال قتلت بعض أسرها خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة بمخيم النصيرات بوسط غزة.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وعلّقت حماس على المجزرة، قائلة إن الحركة ما يزال لديها العدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين بغزة.