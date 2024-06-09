انخفاض مؤقت وموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو انخفاض طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 5:3 درجات على أغلب الأنحاء مع أن يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات تلفزيونية له نتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل مشيرا أن الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى ستكون حارة للغاية، حيث ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة في المحافظات الجنوبية التي قد تصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 47 درجة.

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