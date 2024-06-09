تفاصيل استقبال ألسن عين شمس وفدًا من جامعة جان مولان ليون ٣ بفرنسا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور مانويل جوبير، نائب رئيس جامعة جان مولان ليون ٣ بفرنسا، و الوفد المرافق له بحضور شهيرة سمير، الرئيس التنفيذي لقطاع التعاون الدولي ويمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، لبحث سبل التعاون بين كلية الألسن جامعة عين شمس و كلية اللغات جامعة جان مولان ليون ٣.

قدمت عميد كلية الألسن، الدكتورة سلوى رشاد، نبذة عن كلية الألسن شملت معلومات عن نشأة الكلية، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، والأقسام العلمية فيها، وأعداد الطلاب الملتحقين بها، بالإضافة إلى الشراكات والتحالفات التي تربط الكلية مع الجامعات والهيئات الدولية العربية والأجنبية.

وتطرق اللقاء لكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في الكليتين وإنشاء برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة في التخصصات اللغوية والأدبية و أيضا تعزيز الشراكات والتحالفات الدولية.