عائلة الضابط الإسرائيلي القتيل بالنصيرات ترفض حضور بن غفير لجنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن عائلة الضابط الإسرائيلي الذي قتل في عملية تحرير الأسرى الأربعة بمخيم النصيرات، رفضت حضور السياسيين لجنازته ومن بينهم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الذي كان يسعى للحضور.

ولقي قائد الفرقة التي نفذت عملية تحرير الأسرى الأربعة بالنصيرات أرنون زامورا، مصرعه، ليقرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إطلاق اسمه على العملية.

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وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال قتلت بعض أسرها خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة بمخيم النصيرات بوسط غزة.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وعلّقت حماس على المجزرة، قائلة إن الحركة ما يزال لديها العدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين بغزة.