هل يتكرر تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات مرة أخرى؟.. متحدث البترول يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن مسألة قطع الكهرباء ساعة إضافية لمدة يوم واحد فقط لن تتكرر، قائلاً: "مش مبسوطين بقطع الكهرباء لمدة ساعتين، موضحًا أن مسألة الساعة الإضافية كانت ليوم واحد فقط ومسألة الـ3 ساعات لقطع الكهرباء لن تتكرر مرة أخرى.

وأشار خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON،اليوم السبت، إلى أنه تم إعادة ضخ إمدادات الغاز لكافة مصانع الأسمدة اعتبارًا من يوم الخميس وأن حجم ما تم ضخه من غاز بمصانع الأسمدة يمثل نفس مستويات الغاز التي كانت قبل الموجة الحارة الأخيرة على مصانع الأسمدة"

وتابع :"كل هذه المصانع تم إعادة ضخ الغاز لها كمادة خام فى الصناعة وده كان بسبب أحمال الشبكة القومية للكهرباء وحرصا منا على ذلك أتخذنا هذا الاجراء".

وحول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب عن البترول، أوضح قائلاً: "سددنا 25% من مستحقات شركات البترول فى مارس الماضى، مؤكدًا أنه سيتم سداد 25% أخرى خلال هذا الأسبوع.