عمرو أديب: ما يحدث في أسوان كارثة طبيعية... استثنوها من تخفيف الأحمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ناشد الإعلامي عمرو أديب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية في محافظة أسوان، في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية، وأدت إلى عدة إصابات بسبب ضربات الشمس.

خلال برنامجه 'الحكاية' عبر فضائية 'إم بي سي مصر، أكد أديب أن ما يحدث في أسوان يمثل كارثة طبيعية، وأن تخفيف الأحمال يزيد من معاناة الأهالي بشكل لا يطاق.

وأشار إلى أن وقف تخفيف الأحمال في أسوان لن يثير امتعاض المواطنين في المحافظات الأخرى، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ودعا أديب الحكومة إلى إظهار دعمها لأهالي أسوان، الذين يواجهون أزمة غير معتادة بالنسبة لهم. وطالب باعتبار أسوان محافظة سياحية، وعدم قطع الكهرباء عنها لمدة 10 أيام على الأقل، لتخفيف معاناة الأهالي والسياح على حد سواء.