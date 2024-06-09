نتانياهو: عملية النصيرات ستُسجل بكتب التاريخ وسنعيد الأسرى كافة بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، تعليقًا على استعادة الجيش الإسرائيلي 4 أسرى في ​غزة​، بعد ارتكابه مجزرة في النصيرات، "أنّنا نعمل على إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم"، مشيرًا إلى أنّ "عمليّة تحرير المختطفين الأربعة في النّصيرات، ستُسجَّل في كتب التّاريخ، لكنّها لم تكن دون ثمن"، في إشارة منه إلى مقتل وإصابة جنود خلال العمليّة.

وأعلن "أنّنا سنعيد المختطفين كافّة بهذه الطّريقة أو بأي طريقة أخرى"، لافتًا إلى أنّ "الفاصل بين النّجاح والفشل كان شَعرة، وعرفت ذلك، ولكنّي وافقت على العمليّة لأنّي أثق بالجيش". وشدّد على أنّ "حركة حماس ترتكب جرائم حرب في كلّ يوم، ولكن جنودنا يعملون لتحقيق النّصر على هؤلاء الإرهابيّين".

وكان قد أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السّبت، استعادة 4 أسرى إسرائيليّين أحياء كانوا محتجزين منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، في عمليّة لقوّاته في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وأسفرت العمليّة الإسرائيليّة في مخيم اللّاجئين بالنصيرات، عن مقتل 210 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين من المدنيّين الفلسطينيّين.