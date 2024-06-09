الآلاف تظاهروا بواشنطن اعتراضًا على سياسة واشنطن وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

تجمّع آلاف المتظاهرين المؤيّدين للفلسطينيّين، قرب البيت الأبيض في واشنطن، للمطالبة بوقف إطلاق النّار في قطاع غزة، وللتّعبير عن غضبهم من الرّئيس الأميركي جو بايدن وسياساته الّتي وصفوها بأنّها شديدة اللّين تجاه الحرب الإسرائيليّة الدّامية على غزة.
وهتف المتظاهرون، وأغلبهم يرتدون ملابس حمراء، "من العاصمة إلى فلسطين، نحن الخطّ الأحمر"، ورفعوا لافتةً طويلةً كُتبت عليها أسماء الفلسطينيّين الّذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، مع دخول الحرب شهرها التّاسع. وحمل متظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، ولافتات كُتب عليها "خط بايدن الأحمر كذبة"، و"قصف الأطفال ليس دفاعًا عن النّفس".
وعزّز البيت الأبيض الإجراءات الأمنيّة، بإقامة سياج إضافي قبل التّظاهرة. وأشار المتحدث باسم جهاز الخدمة السرّيّة الأميركيّة، في تعليق لصحيفة "The Hill"، إلى أنّ نظرًا للأحداث الّتي ستشهدها العاصمة الأميركيّة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد تمّ اتخاذ إجراءات أمنيّة إضافيّة في البيت الأبيض، وقامت الشّرطة بإغلاق الطرق القريبة منه.
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