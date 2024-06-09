الآلاف تظاهروا مجددًا في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط ​لندن​ من جديد، للمطالبة بوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التّشريعيّة المقرّرة في الرّابع من تمّوز المقبل في بريطانيا.

وللمرّة الثّامنة عشرة منذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأوّل 2023، توجّه آلاف الأشخاص نحو البرلمان البريطاني، حاملين أعلامًا فلسطينيّة.

وكانت قد دعت "حملة التّضامن مع فلسطين" الّتي تنظّم هذه التّحرّكات منذ ثمانية أشهر، البريطانيّين إلى المشاركة فيها، ليُظهروا "لكلّ الأحزاب السّياسيّة أنّ عليها التحرّك لوقف الإبادة الجماعيّة في غزة، إذا كانت تريد أصواتنا".