مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى في تل أبيب

أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة بوقوع مناوشات ومواجهات بين قوّات ​الشرطة الإسرائيلية​، وآلاف الإسرائيليّين الّذين تظاهروا في كابلان في ​تل أبيب​، للمطالبة بالإسراع في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". وقد استخدمت الشّرطة خراطيم المياه العادمة، لتفريق المتظاهرين.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليّين من قلب النّصيرات، كان قد تمّ اختطافهم من قبل "حماس" من حفل النوفا في السّابع من تشرين الأوّل 2023". كما أفاد بمقتل ضابط خلال عمليّة استعادة الأسرى الإسرائيليّين في قطاع غزة.