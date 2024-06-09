بوريل يدين مجزرة النصيرات: حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا

دان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

وقال "إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين مروعة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بأشد العبارات"، مشددا على "ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا".