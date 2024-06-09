خارجية الأردن دانت الاعتداء الإسرائيلي على مخيم النصيرات: لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الحرب

أعرب النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ​الأردن​ية، سفيان القضاة عن إدانته "الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الّذي استهدف مخيم النصيرات يوم السّبت، وأسفر عن ارتقاء 210 فلسطينيّين وإصابة المئات، في ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيّين الفلسطينيّين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك ​القانون الدولي​ والقانون الدّولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب".

وأكّد "إدانة الأردن واستنكاره المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعيّة في ​قطاع غزة​، الّذي يعاني كارثةً إنسانيّةً غير مسبوقة، جرّاء العدوان الإسرائيلي عليه منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، وللإرادة الدّوليّة الدّاعية لوقف الحرب الّتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيّين الأبرياء".

وطالب القضاة، ​المجتمع الدولي​ بأكمله وخاصّةً مجلس الأمن بـ"ضرورة التّحرّك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب الّتي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوّة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني ووقف حربها العبثيّة على قطاع غزة".