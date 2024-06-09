قصف إسرائيلي على أطرف الضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا واللبونة واستهداف حي الزقاق في عيترون

أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخًا موجّهًا مستهدفًا حي الزقاق في بلدة عيترون قضاء بنت جبيل، كما تعرّضت أطرف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة لقصف مدفعي متقطّع، بالتّزامن مع إلقاء قنابل مضيئة.

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