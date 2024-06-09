الجلخ بعد سيامته رئيسًا لأساقفة نِصِّيبين شرفا للموارنة: ينقصنا بلبنان قليل من التواضع والتراجع عن تعنتنا وأنانيتنا

أشار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال ترؤّسه القدّاس الإلهي والسّيامة الأسقفيّة للأب ميشال الجلخ رئيسًا لأساقفة نِصِّيبين شرفًا للموارنة، على مذبح الكنيسة الخارجيّة للصّرح البطريركي في بكركي، إلى أنّ "على إيمان بطرس ومحبته الكبيرة للمسيح، بنى الرب الكنيسة، وسلم رعايتها لبطرس. هو المسيح إياه يطرح عليك أيها الأسقف الجديد ميشال السؤالين الأساسيين: "من تقول أنت إني أنا؟". يقتضي الرب جوابا شخصيا، لا جوابا من الكتب. جوابا أنت تعيشه من خلال خدمتك وعيش دعوتك في حياتك الرهبانية. واليوم في خدمتك الجديدة كرئيس أساقفة شرفا لنصيبين، وكأمين سر مجمع الكنائس الشرقية، من هو المسيح بالنسبة إليك اليوم وكل يوم؟ من هو المسيح بالنسبة إليك في صعوبة مهمتك، ورتابة الحياة، وصعوباتها اليومية؟ من هو المسيح بالنسبة إليك، وأنت تواجه صعوبات الكنائس الشرقية الكاثوليكية العديدة، وأنت مدعو لتعطي جوابا ومثالا".

وتوجّه إلى الجلخ، قائلًا: "لا يسعك أن تشهد للمسيح من دون أن تنصت يوميا لصوت الآب. ويطرح عليك الرب يسوع سؤاله الثاني ثلاث مرات: "يا ميشال أتحبني؟ وفي قرارة نفسك، أتستطيع أن تجيب ثلاثا مثل سمعان- بطرس: "نعم يا رب، أنت تعلم كل شيء وأنت تعرف أني أحبك" (يو 21: 17). يسألك هذا السؤال لأنه يريد أن يسلمك حبه للخراف، بحيث يمر حبه للنفوس من خلال قلبك وشخصيتك وعملك ومعرفتك. فلا تنسى أنك مدعو في وظيفتك الجديدة لهذه الرسالة".

ولفت الراعي إلى أنّك "مستعد لها بما غرفت من علم وشهادات في الجامعات الرومانية. فأنت حامل شهادة دكتوراه في العلوم الكنسية الشرقية من المعهد الحبري الشرقي في روما، وشهادة ماجيستر في الليتورجيا، وشهادة عليا في العزف على آلة البيانو، وشهادة في إدارة الأملاك الكنسية. وقد علمت مواد اللاهوت الكنسي والحوار المسكوني وتاريخ الكنائس الشرقية في كلية اللاهوت في الجامعة الأنطونية وجامعة الروح القدس الكسليك. ولك العديد من المقالات والكتب باللغات التي تتقنها: العربية والإيطالية والإنكليزية والفرنسية. لقد إختارك ​البابا فرنسيس​ لمساعدته في خدمته الرسولية لإيمانك بالمسيح، ولمحبتك له".

وخاطب الجلخ، بالقول: "كن أيها الأخ الجليل عند انتظار البابا فرنسيس، ولا شك في أنك ستكون كذلك، بفضائلك الرهبانية والكهنوتية وعلومك التي كسبتها في سنواتك العديدة في رومية طالبا ومتخصصا ومعتمدا في مجمع الكنائس الشرقية لمدة خمس سنوات، ثم أمينا عاما لمجلس كنائس الشرق الأوسط لمدة خمس سنوات، فرئيسا للجامعة الأنطونية. وفي 15 شباط 2023، عيّنك البابا فرنسيس أمين سر دائرة الكنائس الشرقية، وفي 23 كانون الثاني مستشارا في دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، وفي 8 آذار 2024 رئيس أساقفة نصيبين للموارنة شرفا".

من ثمّ، تلا السفير البابوي في ​لبنان​ المونسينيور باولو بورجيا البراءة البابوية التي ارسلها البابا فرنسيس في المناسبة، قال فيها: "الى ابني الحبيب ميشال الجلخ من الرهبانية الانطونية المارونية، امين سر دائرة الكنائس الشرقية، رئيس اساقفة نصبين للموارنة شرفا، سلاما وبركة. ذاك الذي وضع صليبه جسرا فوق الموت لتغبر عليه النفوس من الموت الى الحياة، ولبس جسد الانسان الفاني وجعله منبع حياة لكل المائتين، اليه نقدم محبتنا ذبيحة عظيمة، ونرفع الاناشيد الغزيرة لانه قدم صليبه ذبيحة لله لكي يغنينا من الكنوز التي تتدفق منه".

وأضاف: "بهذا الايمان الثابت في المسيح، وفي حين نكرس نحن انفسنا للخدمة الرسولية تجاه الكنيسة الجامعة في تامين خلاص النفوس، نوجه اذهاننا نحوك ايها الابن الحبيب، يا من تقوم بمهمة دقيقة كامين سر دائرة الكنائس الشرقية متمتعا بالصفات الفكرية والإنسانية الملائمة. لذلك وبحكم سلطتنا الرسولية الكاملة، نعيّنك رئيس اساقفة نصبين للموارنة شرفا، مع كامل الحقوق الممنوحة والالتزامات المتوجبة".

وتابع: "يمكنك الحصول على الدرجة الاسقفية خارج مدينة روما من الاسقف الكاثوليكي الذي تختاره، مع مراعاة كامل القواعد الليتورجية وتعليماتها، وذلك بعد ان تعترف مسبقا بقانون الإيمان وتقسم الولاء لنا ولخلفائنا من بعدنا وفقا لقواعد القانون الكنسي. واخيرا ايها الابن الحبيب، نطلب الى الله ابي الرحمة بشفاعة القديسين شربل مخلوف والكاهن انطونيوس الكبير، ان يجعلك في عملك خبزا فطيرا من الاستقامة والحق، خمير خبز الحياة المكسور من اجل الإخوة كي يتغذوا منه ويتقووا؛ متمما واجباتك بعدل ورحمة كي يعم الوفاق ويسود السلام بين الشعوب".

بعدها، جرت مراسم رتبة السيامة الاسقفية للاب الجلخ، بوضع يد الكاردينال الراعي، وتم الباسه الشارات الحبرية، معلنا اياه اسقفا جديدا على مذبح الرب.

بدوره، ركّز الجلخ في كلمته على أنّ "في اللحظات المفصلية من العمر، يتوقف المرء برهة ليجرد ما عنده من حسابات، ويستخلص منها العبر ربما، فتستوقفه مفارقات حياته ويرى ما لا يراه في زمنه العادي ويومياته الروتينية. هذه هي حالي، إذ أرى اليوم، وبوضوح أشد كيف أن يد الرب رافقتني منذ البداية، لتقودني في أهم القضايا كما في أصغر الأمور، وتخلصني من عثرات الحياة وأضاليلها، ومن أوهام الدنيا العابرة وأباطيلها".

وأشار إلى أنّ "الرب أكرمني خير كرم، وأنعم علي أن أتذوق وأنظر باكرا ما أطيب طعمه وما ألذ العيش في سكناه. وإذا ما استعرضت طفولتي أقول إني تعرفت، فتعلمت، بفضل أبي وأمي، أن أحب الله أولا وآخرا، وأعمل برضاه. ومع دخولي الرهبانية ومرحلة التنشئة تعرفت، فتعلمت، بفضل معلمي، أن أحب رهبنتي ورسالتها وسخاءها وروحانيتها وآباءها ونساكها وقديسيها"، مبيّنًا أنّ "في مرحلة الدراسة في إيطاليا، تعرفت فتعلمت أن أحب الكنيسة الجامعة بتنوعها وغناها وحضارتها وعظمة فنونها المتعددة. وفي بداية حياتي الكهنوتية في روما تعرفت، فتعلمت أن أحب الرهبانيات الأخرى المارونية منها والملكية الكاثوليكية والأرمنية، وذلك بسبب تفاعلنا وبحكم مسؤولياتنا عن جماعاتنا وأديرتنا".

ولفت الجلخ إلى أنّ "في مدرسة الأنطونية الدولية عجلتون تعرفت، فتعلمت أن أحب وأخدم بيئتي وأهلي وأساتذتي وتلاميذي. وفي مجلس كنائس الشرق الأوسط، تعرفت فتعلمت أن أحب أخي الأرثوذكسي والإنجيلي بحكم علاقاتي بهما وعملنا معا. وفي الجامعة الأنطونية، تعرفت فتعلمت أن أحب وأخدم أخي الشيعي والسني والدرزي... وفي كل هذا تعرفت فتعلمت أن أحب كنيستي المارونية وأفتخر بها وبتاريخها وانفتاحها وإرثها وتضحياتها".

وذكر أنّ "صلاتي أصبحت مجبولة بصلاة أخي الضعيف الأرثوذكسي في الحرب الروسية الأوكرانية، وأخي الأرمني المهجر قسرا من ناغورنو-كراباخ، وأخي الأرثوذكسي الشرقي المستضعف في إرتريا وإثيوبيا، وأخي الكاثوليكي المقهور في سوريا، وأخي المسلم المشرد والمقتول في غزة. لقد أصبحت كل قضية محقة تعنيني لأن المسيح يعنيني، وهو الحق والحقيقة والعدل والعدالة. في أوكرانيا، كما في غزة وسوريا والعراق، وكما في كل الحروب، إنسانيتنا هي التي على المحك. إن الإنسان الذي فينا لا يمكنه أن يغلق عينيه عما يدور حوله".

وشدّد على "أنّنا كلنا معنيون بالأخوة وبالمحبة، لأن الله محبة! خبرة السنة الفائتة في دائرة الكنائس الشرقية، المعطوفة على سنوات ثمان سابقة، علمتني ألا مفر من الاتكال على النفس، والتعاون الصادق من أجل خير أبنائنا وبناتنا في هذا المشرق، وعلمتني بالأخص أن أصلي من أجل شعوبنا وأوطاننا، ومن أجل كل ضعيف ومظلوم وفقير ومحتاج. إنهم وديعة الرب التي تسلمتها: علني أستحق يوما أن أقول ما قاله السيد "لقد حفظتهم باسمك" (يوحنا 17: 12)".

كما أوضح أنّه "كم من قضايا كنسية تحتاج إلى صلاة نرفعها الى الله أكثر منها إلى معالجة إدارية بيروقراطية بحتة. وإنني، إذ أحمل كل هذه الأمور في صلاتي ووجداني، لا أنسى قضية وطني لبنان. أملي أن يتخطى أزمته وصعوباته التي ليست بشيء إن كنا على قلب واحد: كلنا نحب هذا الوطن وكلنا نرغب في العيش على أرضه، ما ينقصنا هو قليل من الزهد والتواضع والتراجع عن تعنتنا وأنانيتنا حتى نجد مكانا مشتركا نلتقي فيه، لننطلق بهذا الوطن الفريد بتكاتفه الإنساني، والجميل بصلابته الروحية، والحاضن هوياته المتنوعة، والمتميز بمجتمعه المبني على العائلة وقيمها".

وأضاف الجلخ: "أرفع الشكر إلى الله على كل ما أعطانيه، هو من أشرق في قلبي لأدرك أنني لست سوى "آنية من خزف، كما يقول الرسول بولس، تحمل هذا الكنز ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا" (2قور 4: 7). بتحية البنوة أشكر البابا فرنسيس، اليسوعي الذي أولى الحياة المكرسة والكهنوتية اهتماما فائقا منذ توليه السدة البطرسية. أشكره ليس لأنه اختارني فحسب، بل لأنه من خلال اختياره إياي ميز الكنيسة المارونية بكهنتها، وميز معها رهبانياتنا التي أرسلت وما زالت ترسل فعلة للحصاد وخداما في حقل الرب".

وتوجه بالشكر العميق إلى البطريرك الراعي على "محبته الأبوية التي غمرني بها منذ سنين وسنين، وبالأخص منذ تعييني أمين سر دائرة الكنائس الشرقية، مرحبا بهذه الخطوة ومقدما كل تشجيع ودعم. وكم يسعدني أن يكون هو من وضع يده ورسمني أسقف شرف على أبرشية نصيبين للموارنة، العريقة بتاريخها وتراثها ومدرستها اللاهوتية والفلسفية. كيف لي ألا أكون وفيا لأبوته ومقدرا مواقفه، وهو الحريص على حمل الأمانة "بالشركة والمحبة".

وختم: "شكري الكبير لرهبانيتي الأنطونية الممثلة بشخص رئيسها العام الأباتي جوزف بو رعد، كما وأيضا بعرابي المطران سمعان عطالله. هذه الرهبانية التي أدين لها بأجمل ما عندي وبأفضل ما قمت به. فيها حلمت وفيها تأججت نار الحقائق الإلهية بداخلي، ومن منهلها استقيت المشورات الإنجيلية والمعارف الروحية".