الأرصاد الجوية: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة غدًا وتوقُّع تساقط رذاذ خاصة بالمناطق الشمالية والجبلية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة عن ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط ينحسر يوم غد الأحد، إذ تبدأ ​درجات الحرارة​ بالانخفاض التّدريجي والملموس خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة وتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، مع بعض التّقلّبات المحليّة في المناطق الجبليّة والشّماليّة حتّى ظهر الإثنين. وتستمر الأجواء المعتدلة خلال أيّام الأسبوع المقبل، ومن المتوقّع أن تعود الأجواء الحارّة يوم الجمعة المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد غائم جزئيًّا، مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما تنخفض نسبة الرّطوبة بشكل محدود على السّاحل، ممّا يقلّل من الشّعور بالحر. وتنشط الرّياح أحيانًا، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر، كما يُتوقّع تساقط رذاذ متفرّق وموحل خاصّةً في المناطق الشّماليّة والجبليّة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة. يتكوّن الضّباب بشكل كثيف أحيانًا على الجبال، مع احتمال تساقط الرّذاذ بشكل خفيف خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة فترة قبل الظّهر، ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا اعتبارًا من بعد الظّهر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الدّاخل، واستمرار ظهور الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة ليلًا وناشطة أحيانًا، سرعتها بين 20 و45 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات اعتبارًا من المساء بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".