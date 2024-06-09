محاكمة 64 متهمًا في "خلية القاهرة الجديدة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر الدئرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 64 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين إلى الخارج بقضية بـ "خلية القاهرة الجديدة".

ويُحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2014، تولي المتهمين قيادة جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، وتعريض وسلامة المجتمع وسلامته للخطر، فضلا عن تمويل وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال.