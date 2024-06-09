ما عدد العمليات التي نفذها حزب الله تجاه إسرائيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله نفذ أمس السبت، 11 عملية تجاه أهداف إسرائيلية.

ووفقا للقناة، فإن العمليات التي نفذها حزب الله أمس، استخدم فيها صواريخ بركان ومسيرات.

يذكر أن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت أمس السبت، عن اندلاع حرائق في منطقة المالكية شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونة وإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بالصواريخ مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال، كما قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل براجمة صواريخ فلق 2.

وأشار حزب الله، إلى أن عناصره قصفت مبنى للاستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام ودمرته وأسقطت من بداخله بين قتيل وجريح.