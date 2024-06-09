البحرية البريطانية تُعلن عن حادث على بُعد 80 ميلًا بحريًا في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.