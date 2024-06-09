عمر هريدي عن صفعة عمرو دياب: أمر مشين لا يصدر إلا من شخص غير متزن مُتَصابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

علق عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، على فيديو متداول للنجم عمرو دياب يصفع فيه شابا بالقلم في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وكتب عضو مجلس نقابة المحامين عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "إن ما حدث من المدعوا عمرو دياب، من تعدي على الشاب سعد الصعيدي ابن مركز إسنا محافظة الاقصر، أثناء الحفل وتناولته وتناقلته كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لهو أمر مشين لايصدر الإ من شخص غير متزن مُتَصابي".

وأضاف: "يُعلن أبناء الصعيد التضامن مع الشاب الصعيدي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي رسمها القانون لأخد الحق والاقتصاص من المُتَصابي الباغي بكافة الطرق القانونية".

وتابع: "على جميع رجالات الصعيد في كافة الأنحاء التضامن والمؤازرة لابن محافظة الأقصر ومقاطعة جميع أعمال المدعو عمرو دياب المُتَصابي رأس الفتنة، حتى يعود إلى صوابه ورشده، أو يقتص القانون منه بتقييد الحرية و التعويض".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تفاصيل الواقعة، إذ ظهر أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع الفنان عمرو دياب وحاول الإمساك به، فقام النجم الكبير بصفعه.