وزير التعليم الفلسطيني: 280 مدرسة خرجوا عن العمل نتيجة عدوان الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، إن حوالي 280 مدرسة خرجوا عن العمل من أصل 309 في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق من اليوم السبت، عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأشار المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إلى أن خلية أمريكية متواجدة بإسرائيل ساهمت في مجهودات عملية تحرير الأسرى الأربعة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.