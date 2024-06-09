أشار النّائب ​ملحم خلف​، في تصريح، إلى أنّ "نتيجة وفاة التّلميذة نسرين عز الدين الأسبوع الفائت في طرابلس في باص مدرسي، تقدّم كلّ من النّواب نجاة عون، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، ياسين ياسين، شربل مسعد، ابراهيم منيمنه، فراس حمدان وملحم خلف، بسؤال إلى الحكومة في قضيّة وجوب إعادة فرض ​المعاينة الميكانيكية​ على وسائل النّقل من مركبات وباصات، وعلى وجه التّحديد النّقل المدرسي؛ كما التشدّد برقابة توفّر شروط السّلامة العامّة فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر خلف: تقدمنا بسؤال للحكومة حول إعادة فرض المعاينة الميكانيكية على وسائل النقل وخصوصًا المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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