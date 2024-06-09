البعريني: حريص على نبذ الفتنة وأعمل بصدق مع الناس ومن كذب عليهم لم يكمل مشواره السياسي

شدّد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، على أنّ "نيّتي الوحيدة من خلال خوضي ​الانتخابات النيابية​ ولا أزال، أن أعمل بصدق مع كلّ الناس".

وأكّد، خلال لقاء موسّع على شرفه في دارة رئيس بلديّة مشمش العكاريّة السّابق حنظل قمرالدين، أنّه "ليس عندي لونين أو شكلين، ولا أنظر إلى السّياسة على أنّها فن الكذب كما يحاول البعض أن يروّج، بل أنظر لها وأتصرّف حيالها بصدق مع النّاس، لأنّ كلّ من كذب على النّاس لم يكمل مشواره السّياسي".

وأشار البعريني إلى "أنّني جنّدت نفسي ليلًا نهارًا للوقوف إلى جانب أهلي، وجاءت انتخابات الـ2018 فحصدنا فيها ثقة المحبّين، بالرّغم من الهجمة الرّهيبة ضدّنا، وذلك بفضل الله وأصحاب الوعي من هذه المنطقة، مرّت الانتخابات بأحسن ما يكون"، لافتًا إلى أنّ "بعد الإنتخابات الأخيرة في العام 2022 مباشرةً، قلنا إنّ نتائجها أصبحت وراءنا، وكلّنا حرص على نبذ الفتنة وأيّ شرخ قد يحصل بين القرى والبلدات. وهذا ما نعمل عليه طوال مسيرتنا، وهذا ما أعد به كل إخوتي في مشمش كما في كلّ البلدات".