الرئيس الجزائري وقّع دعوة الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في 7 أيلول 2024

أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ "بناءً على الدستور، وقّع رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، المرسوم الرّئاسي رقم 182-24، المتضمّن استدعاء الهيئة النّاخبة لإجراء انتخابات رئاسيّة مسبقة يوم السّبت 7 أيلول سنة 2024". وتضمّن المرسوم أيضًا، الشّروع في المراجعة الاستثنائيّة للقوائم الانتخابيّة ابتداءً من يوم الأربعاء 12 حزيران الحالي، على أن تختتم يوم الخميس 27 منه.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في شهر آذار الماضي، إجراء انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها في السّابع من أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من موعدها المقرّر مسبقًا.
يُشار إلى أنّه جرى انتخاب تبون في 12 كانون الأوّل عام 2019، لولاية رئاسيّة مدّتها 5 سنوات تنتهي في 12 كانون الأوّل المقبل، قابلة للتّجديد مرة واحدة بحسب نصّ الدّستور الجزائري.
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